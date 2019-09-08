《健康聚寶盆》腳麻走不動 神經性跛行 光吃藥不會好

2019-09-08

文／昝文清

82歲阿公求診時表示，兩年前開始出現兩腳麻痛無力，無法走遠、站久，女兒聽廣告及朋友說是老年人血液循環差的關係，所以買了促進血液循環的藥物給他吃。吃了半年，症狀沒有改善，反而更嚴重，已無法出門活動。

要分神經性或血管性跛行

走路腳會麻痛無力，無法走遠、站久，在中老年人最常見的情況是「神經性或血管性跛行」。血管性跛行的原因是下肢血管狹窄，主要治療為服用促進血液循環藥等；而神經性跛行是腰椎狹窄壓迫神經，若經檢查證實，那麼服用藥物促進血液循環將不會有太大改善，因為關鍵問題「腰椎狹窄」並沒有解決。

腰椎狹窄（俗稱腰椎骨刺），因社會高齡化，病患數逐年增加。成因是長年姿勢不良及勞動，造成脊椎組織增生肥厚壓迫神經所致。典型症狀是走路或站立時，出現下背、臀部及下肢痠麻痛無力，必須坐或蹲下來，症狀才得以緩解。若經診斷，且保守治療無效，就必須接受手術，否則一旦肌肉萎縮、失力時才手術，需花更長時間復健且難復原。

在台灣每年約有2-3萬件手術案例，好發於中老年人，近年8、90歲患者也常見。標準手術法則有傷口大或多個傷口，對皮膚、肌肉、韌帶與關節破壞鉅大，若合併椎骨滑脫，就必須植入支架，打入骨釘（稱融合手術），不僅犧牲脊椎活動角度，增加手術中，神經、臟器傷害風險，且術後可能排斥，引發更難處理的問題，甚至未來鄰近脊椎加速退化，再度壓迫神經。

目前治療腰椎狹窄的手術有許多術式，其中的「腰椎經皮隧道減壓手術」，發展已超過10多年，為一種穿入式的微創技術，僅需單一小傷口，利用導管或內視鏡「直搗」治療目標區，在盡量保留脊椎結構前提下，移除壓迫神經的關鍵病灶（通常是增生黃韌帶），解除神經壓迫。

由於不需植入支架或骨釘，大幅減少組織破壞，對於高齡、骨質疏鬆或洗腎等慢性病不適合接受大手術或植入骨釘的患者，提供另一項治療選擇，幫助他們改善症狀，重拾生活品質。

（作者為基隆長庚醫院神經外科醫師）

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