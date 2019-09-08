飲食控制+規律運動 降血糖免吃藥

2019-09-08

文／王舒民

34歲的黃先生，3個月前在醫院被診斷為糖尿病，糖化血色素為8.5%，在經過完整的糖尿病衛教後，開立口服藥物控制，並下轉至診所，以方便就近的後續照顧。

34歲糖尿病患 曾一天24杯奶茶

3個月後，黃先生來診所複檢，經詢問後才發現他完全沒吃藥，不過他開始積極運動，每天100分鐘的跑步及肌耐力訓練，完全戒除飲料（之前最高紀錄一天24杯奶茶），他描述說看到別人喝飲料會咬手指頭，以克制慾望，這期間他瘦了20公斤，結果這一次的糖化血色素居然只有5.8%，這時我只能跟他說：「真的可以不用吃藥了！」

不論在台灣或其他國家，糖尿病人數都是持續成長的一項疾病，病因除了先天的遺傳之外，後天的飲食作息佔了很大部分的風險因子。舉凡多吃（多糖或多油）及少動都可能是糖尿病的潛在因子，書上說的「多喝、多渴、多尿，以及體重減輕」的糖尿病症狀是指比較嚴重的情況下才會發生，大部分的情況在血糖上升時，是不會有不舒服症狀的。也因此，等到有「感覺」時，血糖都已經超過標準，甚至已經加入「糖尿病」的行列！

血糖控制最重要的是飲食控制與規律運動，但一般人覺得這是不可能的事，一定需要藥物的介入才能將血糖控制好，這是因為大多數人無法做到飲食控制。美食當前，朋友相約，怎麼可能不吃不喝？再者，現代人工作忙碌，有空閒的時間就是睡覺，或玩手遊、追劇，根本沒有辦法騰出時間做規律的運動，既然無法有效地調整生活作息，降血糖的重責大任只能落在藥物身上。

偏偏大部分人的藥物順從性又很差，開兩餐的藥只吃一餐，開兩顆藥也自行減成一顆，甚至街坊鄰居又會謠傳說西藥不能吃，吃多了會傷肝或傷腎；久而久之，糖尿病控制不佳，各種器官的併發症相繼出現，等到腎功能出現問題時就只能後悔莫及了。

醫師開藥的目的是為了控制患者的血糖值，而不是讓患者吃藥。如果可以靠自己調整飲食及養成運動的習慣，真的有機會不用吃藥物。

黃先生的經驗相信可以鼓勵很多糖友，雖然過程很辛苦，但是只靠飲食控制及規律運動，血糖是真的可以達標的！

（作者為舒民診所院長）

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