睡眠呼吸中止症 新手術換好眠

2019-09-08

文／溫惟昇

55歲的陳先生長年為睡不好所苦，每天起床時，總覺得疲倦、睡不飽，白天精神不佳，開車常打瞌睡。妻子發現他除了鼾聲如雷外，還經常突然沒了呼吸，過一陣子後才又繼續。近來更惡化為仰躺時，幾乎吸不到氣，必須側著身，甚至坐著睡。

透過「微型睡眠檢測儀」迅速確診罹患「重度阻塞性睡眠呼吸中止症」後，他曾嘗試呼吸器治療，但因無法接受長期配戴面罩，遂改採新型改良式手術治療，最後終於獲得一夜好眠。

簡易檢測儀 判讀睡眠障礙成因

以往睡眠呼吸疾患的標準診斷方式為「睡眠多項生理檢查（PSG）」。受測者必須在醫院睡一晚，身上接滿導線與監測儀器的情況下，往往難以入眠，且因認床等環境因素，檢查結果較難反映真實狀況。此外，全台睡眠檢查中心僅50餘家，由於床數有限，部分院所要排到3個月以上，甚至長達1年，降低了許多病患接受診治的意願，或因延誤，加重了病情。

懸吊式側咽成形術 8成能獲改善

自2017年起，患者可在醫師轉介下，改採免費的「簡易睡眠檢測儀」，使用攜帶型主機與配件，在家中完成檢查；最新的「微型睡眠檢測儀」則讓受測者只需在睡前，將5公分大小的圓盤狀檢測儀貼在胸口，不須連接任何導線，一晚過後送回，進行大數據運算分析，就能判讀多種睡眠障礙成因。

阻塞性睡眠呼吸中止症的治療，過往認為以陽壓呼吸器為主，然而根據統計，高達5成患者無法忍受長時間配戴面罩；新型「懸吊式側咽成形術」於2017年提出，能有效擴大呼吸道面積，即便疾病程度屬重度者，仍有超過8成能獲顯著改善，還因較佳的支撐力，降低了術後復發機率。

因此項治療方式不須將扁桃腺完全摘除，傷口較小，可降低疼痛與住院的時間。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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