新北今年死亡車禍110人 蘆洲居首

2019-09-08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一名蕭姓癌症病友載著孕妻，將撿來的三千元交還途中車禍，釀成孕妻一屍兩命悲劇；八月蘆洲也發生一名媽媽將女嬰背在前胸騎機車，不慎摔車致女嬰身亡，這些婦幼車禍案件引起社會矚目。新北市警察局交通大隊統計，今年交通事故共有一百一十人死亡，其中蘆洲分局轄區有十五人最多，相關單位將加強改善措施與交通安全宣導。

蘆洲15人最多 三重11人次之

新北市警交大統計，今年截至昨天，共發生一百一十件A1（人員當場或廿四小時內死亡）死亡車禍，其中以蘆洲分局轄區十五人死亡最多、三重分局十一人次之、溪南地區新店分局十人最高，只要車禍死亡超過十人，都被警方列為車禍死亡高危險區域。

已改善2123處坑洞、路障等缺失

交通大隊長鄭永裕說，蘆洲警分局轄區包括蘆洲、五股與八里區，高居今年死亡車禍最多的危險區域，警方、道安會報等單位除在每次死亡車禍一週內到事發處會勘、改善，建議增設、改善八十二項道路交通工程設施。

此外，今年一到八月間，道安會報也針對兩千一百廿三處道路坑洞、路障及槽化島、不合理標誌、標線及號誌或防撞桿等缺失進行改善。

鄭永裕說，除在主要路口交通疏導，擴大路況資訊，最重要的是加強通報坑洞、交通號誌不明等路平專案，並宣導繫緊安全帽、兒童乘坐機車安全等不能站踏板、不能加座椅、不能用背巾三不原則。

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