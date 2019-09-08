新北「府中十五」動畫故事館 將打造影視音新創基地

2019-09-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「府中十五」動畫故事館是紀錄片放映院與動畫展覽基地，文化局規劃將現有功能升級，增設線上直播間、動畫智慧教室、環景攝影棚等設施，打造影視及音樂的新創基地，鼓勵年輕人投入影視產業發展，預計今年底前動工。

增設線上直播間、環景攝影棚等

文化局長蔡佳芬表示，府中十五近年推廣紀錄片與動畫已有成效，將以「未來青年藝術匯聚所」為目標，目前地下一樓放映廳的影片播放類型受限傳統規格，將擴充設備，使選片多元化，提升映畫品質，希望吸引導演及影視工作者選擇府中十五為放映場地。

蔡佳芬指出，將增設具有直播投影功能的線上直播間，未來開放網紅或Youtuber拍片使用；打造「次世代動畫智慧教室」，引進「臉部捕捉特寫技術」，掃描人類臉部表情即可轉化為3D立體動態效果，並邀請專業講師開課；此外，將設置8K環景三百六十度的實驗性攝影棚，供青年朋友運用。

邀國際知名音樂學校老師授課

在音樂推廣方面，將打造虛擬實境演練空間，團練室也是室內大型展演場地，結合國際知名音樂學校，邀請老師授課；製作現場直播節目，與觀眾近距離互動，在開放空間則以「共享辦公室」的概念，提供青年創業者工作及交流場域。

功能升級 預計今年底前動工

市長侯友宜表示，府中十五原為閒置空間，後來轉變為紀錄片以及動漫畫的專屬場域，文化局規劃轉型，貼近年輕人的需求，其方向及目標正確，未來將串聯特專三用地（新北表演中心預定地），鼓勵年輕人發揮創意。

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