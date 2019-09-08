助救護 高雄林溪禪寺捐救護車及設備

2019-09-08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園林溪禪寺熱心公益，再捐贈總價逾三百萬元救護車「林溪禪寺2號」、自動心肺復甦機及十二具CPR發光安妮給林園消防分隊，增添救護能量。

林溪禪寺於二○一二年捐贈「林溪禪寺1號」救護車，七年來拯救多條生命，但里程數已逾十萬公里，不堪使用，廟方悟禪、悟亮、悟音法師得知，主動聯繫消防局表達再捐救護車意願，由消防局副局長王宗展代表受贈。

林溪禪寺今年加碼捐贈自動心肺復甦機及十二具CPR發光安妮，提供消防局第三大隊林園、大寮、小港等分隊訓練心肺復甦術時使用。

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