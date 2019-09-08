高雄還地於民 又8公頃公保地解編

2019-09-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼日前第一波「仁武、大寮、茄萣」三都市計畫區，完成公共設施保留地解編後，高市府六日再一波審議通過美濃、美濃中正湖、鳥松等三都計區公設保留地解編，面積共八公頃。

美濃中正湖等3個都計區

都發局長林裕益表示，為加速推動「還地於民」政策，落實土地正義，針對十八個都市計畫區分三批次，逐批辦理公開展覽及審議程序，目前已完成第一、二批公開展覽，並分區辦理審議中，第三批也將於今年底辦理公開展覽。

市庫可撙節徵地費23億元

林裕益強調，公設保留地影響地主權益，造成許多民怨，市都委會在兼顧都市計畫發展需要，及保障私有地主權益的前提下，九月六日再審議通過美濃、美濃中正湖公設保留地專案通盤檢討，及鳥松兩處滯洪池用地檢討案，共解編公共設施保留地約八公頃，估計可為市庫撙節土地徵收費廿三億元。

都發局都市規劃科長唐一凡指出，全市十八個都市計畫區，其中十三個已進入高雄市都委會審議中，第一波「仁武、大寮、茄萣」三計畫區，已於今年七月經市都委會審議通過，共解編公設保留地十二公頃，撙節市庫土地徵收費卅五億元。

後續將再審7個都計區

唐一凡說，繼六日的第二波後，市都委會接續將審議「岡山、湖內、湖內大湖地區、大社、鳥松仁美地區、澄清湖、旗山」等七個都市計畫區。

都發局表示，民眾如果對變更方案內容有意見，歡迎在公展期間提出，審議時也會邀請提議者列席說明，供審議委員會參考。

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