國內外團隊獻藝 桃園地景藝術節「嗨翻」

2019-09-08

〔記者謝武雄／八德報導〕昨天是桃園地景藝術節開展後第一個週末假期，主會場大湳森林公園湧入大批民眾觀賞地景藝術作品，主辦單位在公園內的大地舞台安排法國Remue-Menage馬戲團演出兩場「麋鹿森林」劇碼，高水準的演出博得滿堂彩，今天下午三點半及六點還有兩場演出，有興趣者可別錯過。

馬戲團、音樂饗宴 感官震撼

除了「麋鹿森林」，大地舞台還有優人神鼓帶來充滿張力的鼓曲；另外，森林舞台安排歐開合唱團「原聲歡唱」、甄舞集舞蹈團「舞躍大地」演出，讓民眾享受愉快的音樂饗宴。森林舞台今天將安排韓國洪都郡立舞蹈團表演傳統民俗舞蹈；大湳展區也有「保一總動員」、「灑落的藍眼淚」等主題活動。

高水準演出 遊客大喊開眼界

帶著兒子從大溪前來的林姓婦人說，今年的地景藝術節，無論是展出作品、表演節目都很有水準，「麋鹿森林」更讓人大開眼界，今天還會與家人前來觀賞；家住八德的陳姓市民說，八德很少有如此高水準的展演，尤其活動最後一天（廿二日）將邀請荷蘭CLOSE-ACT高蹺劇團演出「白色之翼」，該劇團在歐洲很有名，屆時一定會前來觀賞。

市長鄭文燦昨下午到場觀看「麋鹿森林」及「原聲歡唱」演出，他表示，地景藝術節除展出卅四組作品，在大地舞台、森林舞台、水廣場等演出據點，邀集三個國外著名表演團隊，以及十六個國內優質表演團隊，展現馬戲、音樂、舞蹈及戲劇等豐富表演，歡迎大家攜伴或親子共遊。

鄭文燦說，地景藝術節擷取日本瀨戶內國際藝術祭等大型活動經驗，以地方覺醒、社區風動、藝術打樁等三大主軸，融合桃園的埤塘、農村、客庄等特色，呈現桃園在地人文與自然景觀，今年以「新風景線」為主題，呈現八德的埤塘文化及舊營區風貌，帶領遊客體驗都市中的文化綠洲。

利用大眾運輸 接駁車免費搭

由於參觀人潮眾多，市府建議民眾多利用大眾運輸工具前來，主辦單位也提供免費展區接駁車，分為藍線、紫線，藍線由大湳森林公園（北站）—地景臨時停車場（大湳展區）—西坡陂塘生態公園—兒童美術館－大湳森林公園（南站）；紫線為大湳森林公園（南站）—溪濱公園來回行駛；週一到週四為卅分鐘一班次、週五至週日每十五分鐘一班次。

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