讚小英愛民 98歲老醫師︰會一直做下去

2019-09-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉福基診所高齡九十八歲老醫師謝春梅，懸壺濟世已七十四年，堪稱是全台最年長的執業醫師，去年獲醫療奉獻獎。蔡英文總統昨天前往拜訪，謝春梅相當開心，直說「這是愛民的表現」，並祝她高票連任。

蔡英文昨天到苗栗市玉清宮參拜後，轉往公館鄉福基診所，拜訪謝春梅，立法院長蘇嘉全、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、衛生福利部長陳時中等人也陪同。雖此站行程並未公開，但也吸引不少支持者前往，蔡英文等人入診所內，與謝春梅及其親友話家常。

蔡英文對於謝春梅如此高齡，仍為鄉親健康付出的精神，感到敬佩。謝春梅說，他也告訴總統，這份救人的志業，在有生之年，會一直做下去；對於總統來訪，他也相當開心，並說「這是愛民的表現」，也祝蔡英文高票連任。

謝春梅一九二二年出生在公館鄉農村，為佃農之子，雖喜愛讀書，但家中經濟無力負擔，高職讀了一年就因沒錢註冊未再升學。他十六歲起，在公館、苗栗、新竹等地的醫院、診所當實習助理，經認真學習、苦讀，通過「台灣總督府乙種醫師考試」，成為日治時期師徒制，考驗合格的醫師。

早年交通不發達，醫療資源也貧乏，謝春梅經常走上數小時外出看診，足跡遍及泰安、獅潭、大湖、公館、銅鑼等各鄉鎮，懸壺濟世已七十四年。

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