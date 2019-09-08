苗縣違停拖吊少 審計室要求檢討改善

2019-09-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕汽車違規停放影響交通，為眾人厭惡，若有警察即時執法取締或依法拖吊，將是大快人心。不過，苗栗縣審計室調查發現，縣警察局執行拖吊的情形偏低，尤其常態性違規地點，甚至有時候一整個月無拖吊記錄，要求改善。

苗栗縣警察局交通隊表示，苗栗縣拖吊業務，非採外包，由警察局聘僱拖吊車駕駛會同警方執法，目前僅有五名駕駛，一天平均拖吊十餘輛，致拖吊數量較低；但苗栗縣屬城鎮型縣市，整體交通狀況不若都會型縣市般壅塞，目前暫未有將違規拖吊業務委外的打算，不過，對於常態性違規地點，除拖吊作為，警方已加強開單取締，同期件數較去年倍增。

審計室︰有時整月無拖吊

審計室指出，苗栗縣去年度處理妨礙道路交通之違規停放車輛，除苗栗拖吊場執行外，另去年五月一日啟用的竹南拖吊場，計執行拖吊車輛分別為二千七百八十九輛、一千五百廿輛，但部分地點時有常態性違規停車，惟該局於部分月份無拖吊紀錄或拖吊件數偏低，有待檢討改善。

交通隊︰已加強取締開單

交通隊表示，目前違規拖吊執法，以頭份、苗栗、竹南等人口最稠密的三市鎮為主，分析頭份、苗栗、竹南等地常態性違規的地點，以金融機構、市場、賣場、醫院及學校周邊為多，警方已規劃拖吊路線，並配合轄區警分局派出所員警加強執法。

交通隊指出，雖今年一到七月已執行拖吊二千一百一十七輛，較去年同期二四四一輛少，但今年一到七月的違規停車取締件數為二萬八千四百九十五件，較去年同期的一萬零六百六十八件，增加一倍多。

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