美女刺客陳秀寶 彰縣議員轉戰立委

2019-09-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化也有美女刺客！明年立委選舉，民進黨提名四席立委參選人，三人爭取連任，唯一由縣議員轉戰立委的陳秀寶，一頭烏黑亮麗的長髮綁成馬尾是其招牌，健康的膚色和燦爛笑容，是陽光運動型的熟齡氣質美女，綁馬尾、側面臉龐，神似名模兼演員林又立。

四十七歲的陳秀寶擔任三屆縣議員，是前立委陳進丁的女兒，十年前因緣際會延續爸爸政治路，初試啼聲投入彰化鹿港選區參選縣議員，拿下九六六六票當選縣議員，在民進黨的政治人物中，因年輕、漂亮、口才好反應快，在彰化議會稱得上是美女縣議員。

從政十年，長髮是陳秀寶的特色，保持良好的健康身材，給人健康、看起來順眼，充滿活力的感覺，民眾第一眼很難想像她已經是兩個孩子的媽，兒子各上高中、大學。

不少人說，人如其名，秀氣又寶貝，第一眼看到陳秀寶不算搶眼，但越看越順眼、越漂亮，是「深緣」型的美女，健康黝黑皮膚，綁馬尾減齡的裝扮，舉手投足間散發活力、朝氣，皮膚和臉龐神似愛運動、陽光型名模林又立。

從縣議員進階挑戰立委，選區由家鄉鹿港區擴及和美區，要與國民黨提名爭取連任的立委柯呈枋PK，柯外型俊帥斯文，兩人在明年立委選戰，在「外貌協會」選民族群中重疊，究竟誰能在看長相就投、成為空氣票吸票機，值得觀察。

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