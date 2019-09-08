風電廠開40K徵才 8成「菜英文」打退堂鼓

2019-09-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化外海離岸風電龍頭廠商沃旭能源（Orsted）已進駐彰化，昨天進行首波徵才，開出四十個職缺，每個職缺都是四萬元起薪，吸引上千人前來，但沃旭是來自丹麥的外商公司，這批「開疆拓土」的人才得具備基本外語能力，應徵過程一律以英語交談，現場至少有八成應徵者因「菜英文」而打退堂鼓。

沃旭表示，昨天共收到五十份履歷，發現到一些條件不錯的應徵者，經初步篩選再進一步安排面談。

沃旭公司和CIP昨天利用彰化縣府在員林國小舉辦的「展翅就業．薪情飛揚」就業博覽會進行徵才，沃旭事前廣為宣傳，開出四十個每月四萬元的工作職缺，「好薪情」吸引爆多人潮。沃旭開出的工作都與風場建置有關，包括十三名「環安衛經理」以及採購及傳輸、電力專案經理。

由於詢問者眾，該公司現場舉辦「徵才說明會」，惟留下履歷資料的只有近百人，因業者是一家外商公司，語言成為篩選員工的必要條件，絕大多數應徵者都因「菜英文」而打退堂鼓。

沃旭能源公司彰化辦公室主任李立偉說，目前只是該公司徵才的初步階段，發電工程已經開始進行，分陸上及海上，陸上有變電站及電網，海上則是風機，多組風機併聯形成風場發電，預計二○二二年作風機併聯，屆時就需要大量風機營運維護人員。

李立偉表示，由於他們是外商公司，員工必須具備基本外語能力，其次，將來風機維護人員是營運較吃重項目，具環保安全衛生（環安衛。Environmental Protection、Safety、Health）相關專業執照的人會比較吃香。

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