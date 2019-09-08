日月潭10公里長泳 「長竿餵食」供補給

2019-09-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕「FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站」，昨在日月潭伊達邵水域登場，賽事由南投縣政府、中華民國游泳協會、FINA世界游泳總會主辦，是FINA首度在台的正式泳賽，來自全球四十三位好手，挑戰十公里長泳，是耐力與毅力的頂尖對決，尤其泳賽過程還提供補給，出現「長竿餵食」畫面，相當罕見。

澳洲選手奪冠 台選手第8名

參賽選手來自德、義、法、荷、澳洲、香港、新加坡等國，男選手廿一人、女選手廿二人；比賽結果，男子冠軍為澳洲Nick Sloman，成績一小時五十六分三一‧二秒，女子冠軍為知名巴西女將Ana Marcela Cunha，成績二小時二分三七‧六秒，我國好手卓承齊勇奪男子第八名，僅落後冠軍十一秒。

南投縣政府表示，該賽事屬於長泳賽，在日月潭伊達邵水域規劃長方形賽場，選手在單圈二公里的場地，必須游完五圈總共十公里，過程中還提供補給，出現罕見的長竿餵食畫面，由各隊提供補給飲料給選手，但也有選手為爭取佳績，中途不做補給，是強度非常高的比賽。

全球馬拉松泳賽第8站

此外，若有選手率先衝線完賽，之後半小時內，其餘選手若未游抵終點，比賽就強制「關門」結束，挑戰性極大。

南投副縣長陳正昇說，縣府四年前開始爭取全球僅九站的公開水域馬拉松泳賽，經去年舉辦測試邀請賽圓滿落幕，今年終於在日月潭舉辦FINA世界馬拉松游泳系列賽第八站賽會，明年將連續舉辦三年，不僅提升台灣泳壇水準，也打響日月潭國際知名度。

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