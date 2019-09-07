針灸點開「笑穴」 面癱美少女展笑顏

2019-09-07

記者王捷／台南報導

16歲的小文（化名）雖然長相甜美可愛，但一臉「理科太太式面癱」令人難親近，以為她是冷豔型美少女，其實她也不想這麼「冰山」，只是長期以來，左耳旁持續疼痛，一笑起來就難過，止痛消炎藥的藥效一過，疼痛感又回來；直到接受中醫師診治，懷疑是「顳顎關節痛」」，經過3個月針灸治療，有如點開小文「笑穴」，讓她重展笑顏。

台南市立醫院中醫部醫師郭鈺君表示，小文睡覺會磨牙，白天也因課業壓力大，會不自覺咬牙，還喜歡吃有嚼勁的魷魚絲，以致讓顳顎關節區接受過多壓力，導致顳顎關節區疼痛，甚至因長期關節發炎疼痛，衍生偏頭痛的情況。

顳顎關節症候群 好發女性

顳顎關節症候群主要症狀是，會有異常的關節音，以及下顎運動功能障礙，常見於青壯年與女性，目前發病機制不清楚，但許多研究顯示，顳顎關節症候群與精神心理狀態有非常密切的關聯，23%的患者伴有明確的精神心理症狀，高達50%的患者有睡眠的問題，女性發生的情況多過於男性。

郭鈺君說，小文長期精神緊繃、睡眠不足、飲食不節，導致肝氣鬱滯、陰虛火旺、胃火上炎，最後氣滯血瘀、經絡瘀阻，治療上要考慮疏肝理氣、滋陰降火、清降胃火、活血通絡著手，多靶點用方才能有好的治療效果。

郭鈺君並針對小文的下關穴、聽宮穴、顴髎穴、翳風穴、頰車穴、三陰交穴、內關穴、合谷穴等穴道進行按摩、針灸，舒緩顳顎關節區附近肌肉和安神。

郭鈺君也提醒小文，減少張口的幅度、盡可能放鬆肩頸肌肉，配合腹式呼吸減少焦慮、幫助睡眠，經過3個月治療，不僅改善疼痛，還改善睡眠品質跟舒緩情緒，現在小文終於能開懷大笑。

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