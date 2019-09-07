雲林／斗六文旦成功外銷 出口逾300噸

2019-09-07

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六文旦今年成功行銷中國及加拿大，包括郭台銘的永齡選物購買的十二貨櫃，總銷售量將超過三百噸，讓雲林優質農產品外銷邁出一大步，而透過大量外銷，也調節國內文旦供應，發揮穩定價格的效果，確保果農收益。

銷往中國及加拿大

雲林縣文旦種植面積約兩百卅一公頃，年產量五千七百公噸，其中斗六有一百七十九公頃，古坑約廿七公頃，今年六月雲林縣長張麗善率團到中國推銷時，促成農企業與中國簽訂五億元採購協議，今年將出售十貨櫃文旦到中國，首批三貨櫃、四萬多公斤昨天裝箱出貨，另有二貨櫃要外銷到加拿大，台塑集團也購買兩百五十萬元的文旦。

張麗善表示，加拿大消費者喜歡大果，國人則愛小果，縣府輔導農民分級篩選文旦，依不同國家的需求配銷，讓大果或小果都能順利銷售，讓國內外消費者都能品嘗到雲林的優質文旦，保障農民收益。

斗六市農會總幹事張喬復表示，郭台銘創辦的永齡選物也透過市農會採購一百五十六噸文旦運往中國，做為鴻海員工的中秋節禮物，已於九月初出貨。

朱姓果農表示，今年中秋節較早，原本擔心文旦在中秋節前可能賣不完，如等到中秋後再賣價錢可能不好；但政府在八月初推動收購大果政策，讓次級果不會進入市場，現在又打開外銷市場，讓文旦供銷平衡，有助果農收益及文旦銷售。

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