畢生積蓄做公益 83歲翁捐復康巴士

2019-09-07

〔記者何玉華／新北報導〕家住板橋、八十三歲的曾大原，昨天在太太及兒子的陪同下，捐贈新北市政府一輛復康巴士。曾大原今年初經一一九救護送醫救回一命，決定將畢生積蓄拿出來做公益，已陸續捐助多個單位包括醫療巡迴車、救護車、復康巴士約八百萬元，市長侯友宜深受感動。

曾大原出身彰化縣永靖鄉貧困家庭，父親在他八歲時往生，母親又身障，還有四個兄弟姊妹，他小學才讀了四年，十三歲就去當「長工」，幫忙餵豬、養牛，賺取微薄工資照顧家庭；十六歲隻身北上奮鬥，踩過三輪車、路邊賣過菜，一路奮發向上，做蔬菜批發、開工廠，廿七歲結婚後，育有三個子女，胼手胝足創業。

曾大原感念119緊急送醫救回一命

曾大原念念不忘當初救他的恩人，他說，今年初農曆年後不久，他凌晨騎腳踏車運動，突感暈眩、坐不住，還吐得厲害，向一一九求救，但因現場沒有地址，經執勤救護人員提醒告知鄰近的電線桿編號，順利送醫救回一命。

陸續捐醫療巡迴車等 金額達800萬

曾大原也因此對生命有新的體悟，決定將畢生積蓄拿出來做公益，並獲得家人的認同，陸續捐贈財團法人創世社會福利基金會一百萬元、宜蘭羅東聖母醫院一輛偏鄉醫療巡迴車，得知該院救護車面臨使用年限後，又追贈一輛救護車，昨天捐贈一輛復康巴士給新北市後，近期也會回故鄉彰化捐贈一輛復康巴士；社會局初估捐贈金額約八百萬元。

曾大原當場也請託社會局協助媒合認養十名孤苦無依的孩童，希望讓這些孩子能夠得到更多照顧與關懷，避免暴露在高風險的危機。

侯友宜聽完曾大原北上打拚的甘苦及公益愛心的付出，十分感動，他說市府會妥善運用，協助更多長輩與行動不便人士。

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