市長怒了！ 侯友宜突檢娃娃車 半數違規

2019-09-07

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察板橋區莒光國小「通學巷二．○」執行情形，並隨機攔檢八輛學幼童接送車，其中有四輛違規。侯當場震怒說，先前已針對學童接送車嚴格取締很多次，現在稽查還發現違規車輛，要求將經常違規的車輛列入黑名單，加強稽查。

攔檢8輛學幼童接送車 4輛違規

侯友宜昨天與交通局、教育局到莒光國小周邊稽查學幼童接送車輛，其中四輛違規，項目包括未核備補習班車輛祭出罰鍰六千元、私自變更座椅罰鍰三千六百元、車輛超載罰鍰三千元、還有幼童專用車行照逾期罰鍰九百元，後續將列為重點稽查對象追蹤及複查。

要求監理站將經常違規列入黑名單

侯友宜說，過去雖設置很多盤檢點，也和監理站合作要求業者不能改裝，但仍發現不少違規，甚至有用私家車接送學童，未來要求監理站將經常違規的交通車列入黑名單，並由警察局持續突襲檢查。

另外，侯友宜視察莒光國小周邊「通學巷二．○」執行成效，其中包括以科技執法限制車輛於上、放學時段進入通學巷、以各校周邊環境差異增加標誌等。交通局交通安全科長林昭賢表示，「通學巷二．○」目前已完成十二校，預計二○二二年前完成轄內二一一所國小。

另，中和區連城路正在進行捷運萬大線工程，連帶造成連城路交通動線受影響，中和區公所為紓解車流，將打通連城路與中正路間的中和大排西側河岸三百公尺道路，昨天上午在連城路端中和大排旁舉行動土典禮，預計明年四月通車。

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