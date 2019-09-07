左營軍港擴建紛爭 立委協調凍結部分預算

2019-09-07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍「高雄左營第二港口擴建工程」緊鄰梓官蚵仔寮漁港，興建一千五百公尺長防波堤阻礙海上漁撈作業，漁民不滿軍方發包工程前未做溝通，揚言發動海上抗爭，癱瘓左營軍港。立委邱志偉介入協調，表示在爭議未解之前，工程預算在立院會先部分凍結。

軍方未先溝通就發包 漁民嗆癱瘓軍港

昨天協調會上，海軍簡報指出，海軍左營基地目前僅有單一進出口，亟需增設第二港口，以提升艦艇進出港口的時效性和機動性，否則一旦戰時遭到封鎖，將不堪設想。

邱志偉協調 委託學術單位調查工程衝擊

進行簡報時，軍方認為第二港口擴建工程中，興建一千五百公尺長的防波堤不會影響漁民生計，反而有保護港口的作用，加上無法源依據，因此無法補償當地。軍方說法不被漁民接受，甚至被邱志偉當場打臉，「空軍基地因飛機起降噪音問題都能補償地方，海軍為何不能？」

會中，漁民要求第三方公正學術單位委託調查防波堤是否會影響海上漁撈作業，堤防建好後，鄰近的典寶溪泥沙沖積是否會衝擊到漁港等疑義，與會的海軍司令部中將參謀長敖以智允諾同意。

邱志偉表示，他會在立院先凍結該工程部分預算，待國防部和地方取得百分之百共識後，再解凍預算，讓工程能繼續進行下去。

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