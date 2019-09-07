苓雅區新增登革熱 高雄首見本土第1型

2019-09-07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市苓雅區出現本土登革熱第一型案例，患者二○一五年曾感染登革熱，平日常至衛武營及文化中心活動，已啟動緊急防治工作。

高雄市新增確診第五十二例本土登革熱個案，該案為居住於苓雅區凱旋里五十多歲男性，九月五日開始出現發燒及關節痛症狀，當天就醫抽血快篩為登革熱NS1陽性，六日確診本土登革熱，檢驗分型第一型。

目前病例多為第二、第四型

目前病例型別多為第二及第四型，其中又以第四型最多，本土第一型個案為高雄首次發現，台南及新北市中和、永和都有第一型病例，但個案無前往外縣市，將進一步釐清可能感染源。且二度感染易誘發出血性登革熱， 已展開積極治療。

武廟市場、文化中心、衛武營警戒

衛生局副局長林盟喬說，該病例無慢性病史，二○一五年十一月曾罹患登革熱、近期無出國史，常至苓雅區武廟市場附近購物及用餐，每天下午到高雄市文化中心及衛武營公園散步，防疫團隊啟動防治，於鄰居住家查獲多處積水容器，地下室積水已孳生病媒蚊。

本土登革熱病例累計52例

今年以來，市區本土登革熱病例累積至五十二例，分布於九個行政區、廿三個里別，其中，廿個里已解除疫情警報，目前監控警戒期為仁武區五和里、左營區新上里及新增苓雅區凱旋里。疾管單位提醒民眾到衛武營公園時，穿著淺色長袖衣褲，或使用防蚊液，避免病媒蚊叮咬。

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