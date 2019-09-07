桃園地景藝術節起跑 9國34作品驚豔

2019-09-07

〔記者謝武雄／八德報導〕桃園地景藝術節昨天於八德區大湳森林公園開幕，展出至廿二日；市府邀請國內外藝術家共同創作，共設置卅四件地景藝術，期間也推出各項講座、展演，包含一場國際論壇、四場藝術家座談、四十場光雕展演及一五五場工作坊與國內外藝術表演；相關活動場次及詳情，請至地景藝術節活動網站 、桃美館粉絲頁查詢。

靜態展示 也有講座、展演

市長鄭文燦昨主持地景藝術節開幕記者會表示，今年地景藝術節以「新風景線」為主題，呈現八德的埤塘文化及舊營區改造成果，主展場為大湳森林公園，副展場包括西坡埤塘、兒童美術館、溪濱公園及中大公園等，讓遊客體會、認識身處的環境。

澳、星作品 有療癒有環保

展出的卅四件地景藝術作品，除了台灣藝術家的創作，還有來自澳洲、日本、南韓、越南、美國、中國、新加坡、法國的藝術家們共同創作的作品。其中，澳洲藝術家坦雅．舒爾姿創作的「日月奇遇記」在市立兒童美術館展出，她運用亮粉、砂糖、串珠、水晶等媒材，以玩興的創作手法呈現甜美烏托邦情境，成為最佳療癒場景。西坡陂塘展出的「歡聲笑語」，由一系列漂浮的雨雲組成，在湖面上空盤旋，雨水繚繞，激發人們深思「水資源」議題，該作品由新加坡陳偉立操刀，他的作品曾展示於二○一七年越南ＡＰＥＣ高峰會。

台灣創作 在地元素吸睛

桃樂源是台灣藝術家賴純純的作品，以多彩向陽的「花」呼應多元文化，代表桃園是美麗的「桃樂源」；另台灣藝術家倆妖勾的「柔軟的防衛」，充氣布料的柔軟與堅硬彈藥庫形成彼此對話，讓人重新認識空間與環境。

八德警分局於展場設置機動派出所提供服務，也呼籲遊客多多搭乘接駁公車、大眾運輸交通工具前來，降低展場周邊的交通負荷。

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