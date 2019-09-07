桃園虎頭山環保公園 10月起深夜禁入

2019-09-07

〔記者魏瑾筠、周敏鴻／桃園報導〕桃園區虎頭山環保公園因地勢高、視野遼闊，是民眾欣賞夜景的好去處，但因公園位處偏僻、腹地大，近年來治安事件頻仍，淪為治安死角。對此，市府風景區管理處公告十月一日起將落實環保公園每日凌晨零點至清晨六點的門禁管制，並關閉公園路燈。

凌晨零點至清晨六點關門

風管處表示，過去虎頭山環保公園由桃園區公所管理時，就有夜間不開放的規定，只是為方便民眾觀賞夜景的需求並未落實，近期頻頻發生多起打架鬧事、放鞭炮等治安事件，讓當地居民不堪其擾。風管處經與相關單位及人士討論後，決議從十月起落實門禁管制及關閉路燈措施。

報案紀錄 今年已近80件

桃園警分局指出，今年以來，虎頭山公園與周邊地區受理報案紀錄，包括妨害安寧卅六件、民眾糾紛五件及車禍卅七件。警方表示，虎頭山環保公園地勢略高又空曠，若有民眾大聲說話或燃放鞭炮，再加上山谷回音，山下住戶就會被打擾，也曾有外國人在公園裡大聲放音樂擾人清夢，引發住戶不滿而報警處理。

而虎頭山地處偏僻，也成為青少年相約「輸贏」的熱門去處。警方說，二月間曾有一少年與網友在網路聊天室互嗆，然後相約在虎頭山公園談判，導致少年被圍毆受傷，讓公園出現治安隱憂。而虎頭山環保公園連接周邊地區的道路彎曲狹窄，用路人稍不注意也容易發生擦撞等意外。

風管處長廖育儀表示，虎頭山環保公園每晚八點至隔天上午八點都有駐衛警駐守，十月起落實門禁後，駐衛警會將公園唯一出入口鐵門拉上，讓民眾無法開車或騎車進入，對於造成的不便，希望民眾能諒解。

夜景勝地 有人怨有人挺

針對虎頭山環保公園將落實門禁管制，李姓市民表示，環保公園很靠近市區，要看夜景相對方便，有門禁後若要看夜景，就得跑遠一點的地方看，覺得有點麻煩；蕭姓市民則說，民眾看夜景也是想要放鬆，但如果不小心遇到有人鬧事，也會影響心情，看夜景的地方很多，對於虎頭山實施深夜門禁，認為政府是良意出發，不會反對。

另外，由於環保公園常有民眾聚集，不少攤販嗅到商機在此賣小吃，風管處對此表示，公園禁止擺攤，會請駐衛警口頭勸導，若勸阻不成將會同警方依法處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法