竹縣120縣道拓寬工程 停擺3個月

2019-09-07

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣一二○號縣道卅三．五K路段的拓寬工程，五月間開工後就停擺至今，引發當地鄉親不滿，向縣議員劉建民陳情；劉建民邀縣府和尖石鄉公所會勘後，確認是卡在台電電桿遷移進度，將加強聯繫儘快復工。

新竹縣政府表示，經向台電詢問後得知，台電已排定九日開始管路工程，完成後會讓電纜下地，確保電力可正常供應，就會把原有的電桿遷移。

33.5公里處 卡在電桿遷移進度

尖石鄉長曾國大說，這項拓寬工程停擺已將近有三個月，進出因此受到影響的除了新樂村的一千六百多名居民外，還有假日會到尖石鄉觀光的遊客，地方已多次向縣府反映，希望可以儘快完工。

台電已排遷 9日起管路工程

新竹縣政府表示，一二○號縣道卅三．五K路段的拓寬工程斥資約一千五百萬元，要把原本狹窄會車困難的一百公尺路段，將路幅從原本的六公尺拓寬到十公尺，完工後可大幅提升行車安全，原本規劃工期只有一個半月，但沒想到工程開工後因為台電電桿遷移的部分卡關，所以才延宕至今，會加強聯繫台電配合，台電電桿遷移完成且後續工程若順利的話，預計再一個月就可以完工。

議員批聯繫不實 促儘快完工

劉建民說，原本這個路段的路寬就不夠了，施工期間堆放材料圍起柵欄，更限縮了行車空間，政府拓寬道路提升交通便利的美意因此打了折扣，也讓用路人覺得不安全、不愉快，希望公部門的橫向聯繫能夠落實，讓這項拓寬工程儘快完工。

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