八卦山九龍池 水舞將重現

2019-09-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕池會噴水才屌！彰化八卦山大佛前九龍池廣場，曾因水舞燈光秀紅透半邊天，卻因為噴水儀器和出水孔故障，設施年久失修，九龍池會噴水早被遺忘，不少人還以為九龍池本來就不會噴水，縣府為了創造觀光亮點，向交通部爭取經費獲得二千萬元補助，重新打造遊樂新天地。

2千萬重整水池、參佛道 擬明年動工

交通部觀光局日前一口氣核定彰化縣補助工程建設經費，共計七三五○萬元，各是「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」和「亮點景區觀光環境整備計畫」共四案計畫，分別是彰化市八卦山大佛風景區經費二○○○萬元、芬園鄉舊衛生所打造單車休憩驛站經費五○○萬元、鹿港鎮老街改造二四五○萬元，以及鹿港生態環保公園修繕二四○○萬元。

城觀處長馬英傑表示，這四案目前正進行細部設計規劃，希望在今年十二月中旬之前完成工程發包作業，當中，八卦山大佛周邊景點改造，將以改造九龍池為核心，由向外延伸連結參佛道、親子公園等休憩空間，配合改善指標系統，重新找回九龍池戲水亮點。

馬英傑指出，九龍池廣場位在大佛和賞景夕照步道的中間，廣場過去原本就有名家書法牆、夜景水舞、九龍水池等動靜態遊樂資源，噴水設施五、六年前還有，但儀器故障多年未修，噴水停擺已久，現在就只剩名家書法牆仍在，不少民眾覺得可惜，興起再造九龍池戲水天地風華的聲音，城觀處認為可行，因而向中央爭取經費獲得同意，規劃今年年底發包、明年動工修繕。

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