考上國立大學 返校奉茶謝師

2019-09-07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕包括獲全家料理王競賽冠軍的同德家商畢業生黃冠凱，該校今年有一一三人錄取國立大學，昨日黃冠凱與十多名上國立大學的畢業生，趕在大學開學前返回母校，泡茶並製作手工餅乾，親手奉茶和送上餅乾給導師，感謝老師的教導之恩，老師們吃到學生做的餅乾都很感動，而師生也利用該機會敘舊，場面溫馨。

參加全家料理王競賽拿到冠軍的三名學生，其中的黃冠凱以特殊選才上國立高雄餐旅大學，他昨也在返校感恩的行列中，他說，都是因為老師們的不斷鼓勵，才能讓自己在辛苦的訓練中堅持下去，也才能上高餐大。

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