《全台最長、距谷最深》信義雙龍吊橋 拚明春迎客

2019-09-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉秘境雙龍瀑布，南投縣政府近年在當地新建全台最長三四二公尺、距谷最深一一○公尺的雙龍景觀吊橋，目前施工進度達九成，預計最快年底可完工，明年農曆春節前就可讓民眾體驗全台之最的吊橋與壯麗瀑布景觀。

七彩橋面420階 施工進度9成

縣府觀光處表示，雙龍瀑布位在海拔高度八百公尺的陡峭山壁中，瀑布分為上瀑及下瀑，水源充沛，終年不絕，景色有如雙龍搶珠，目前雙龍景觀吊橋仍在施工，並進行七彩橋面鋪設，未來吊橋將有彩虹顏色，每五十公尺一個顏色，方便民眾掌握行走距離。

雙龍景觀吊橋總長度達三四二公尺，並採階梯式橋面，合計四二○階，深度達一一○公尺，民眾到此不只可體驗刺激又新鮮的景觀吊橋，更可欣賞壯闊瀑布、山景，峽谷等信義山林之美。

走橋賞瀑遊部落 票價約150元

未來將以園區方式營運，遊客車輛停在部落入口雙龍橋頭，再搭接駁進入部落體驗吊橋，票價約一百五十元，橋梁總量管制為三百人，遊園動線採來回吊橋的大眾路線，或是走吊橋到對岸欣賞瀑布，再沿著棧道繞回部落的挑戰路線，供各旅遊族群選擇。

南投縣長林明溱昨日會勘時表示，雙龍瀑布景觀吊橋，是由縣府與日管處、信義鄉公所共同籌措五千五百萬元興建，不論長度、深度都是全國之冠，未來在日月潭還會安排專車，讓日月潭的遊客可藉此串連至信義鄉的雙龍瀑布，體驗南投深度旅遊。

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