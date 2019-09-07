花蓮青年住宅 放寬條件2次開賣

2019-09-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣七棟、八○九戶的青年安心成家住宅，以賣斷式出售七百戶，截至目前住宅仍有二四○戶待售，縣府決定放寬申請資格，將設籍花蓮縣累計及閉鎖期需十年條件，大幅度減至五年，九日起至十月九日進行二次開賣，符合資格者均能提出申請。

設籍花蓮縣及閉鎖期 減至五年

花蓮青年住宅在二○一五年開放首次登記抽籤，共有四七○五戶申請，但後續中籤戶繳納訂金狀況不佳，縣府將金額從五十萬元降至十萬元，買氣仍慘淡，截至今年八月底，在通知住宅第五梯次、店面第四梯次備取戶繳納訂金後，住宅區還有四成待售。

縣府建設處長鄧子榆說，經過第一次申請、在符合資格遞補戶繳訂作業後，住宅戶數餘二四○戶，縣府同步檢討「承購資格審查作業須知」並進行內容檢視，修正設籍花蓮十年及十年內不得移轉條件，希望能順利完售。

九月九日至十月九日 開放申請

他說，設籍花蓮縣累計已從十年減為五年，十年閉鎖期也縮至五年，正面回應鄉親及承購者建議；其餘年滿廿歲至四十五歲中華民國國民、家庭成員均須無自有住宅等條件不變，並於九月九日至十月九日間，開放第二次受理申請。

鄧子榆說，民眾可逕自縣府青年住宅專區下載申請書及檢附相關文件，待受理並完成序號登記後，會辦理公開抽籤儀式，抽出正、備取戶通知訂金繳納，目前七棟青年住宅接續動工，除A棟完工，B、C棟也將於年底完成，其餘四棟則會在明年底前完工，預計二○二一年三月交屋。

總計八○九戶的花蓮青年住宅，位址新城鄉北埔地區，鄰近學校、機場、火車站、市區及醫院，以賣斷式出售住宅六百戶，每戶二五○萬元、店面一百戶，每戶三二○萬元，室內坪數約十六至十七點五坪；其餘一○九戶保留作為用地徵地時優先承購戶，或做為未來公共建設所需的拆遷安置戶。

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