變胖婚戒戴不下？ 恐是肢端肥大症

2019-09-06

記者萬于甄／台南報導

許多民眾認為，戒指戴不下、鞋子尺寸越穿越大，是因年紀增加、體態變胖所致，但醫師提醒，這有可能是罹患肢端肥大症，多數患者對此病病識感低，恐錯過治療先機，呼籲民眾若發現外觀改變，應及早就醫治療。

55歲的陳先生在7年前的跨年夜，原準備參加喜宴，但路途中卻突然感到心悸、頭暈、急喘、全身冒汗，緊急送往奇美醫學中心急診後，不僅發現腦下垂體長了一顆1.7公分腫瘤，更確診罹患肢端肥大症，經開刀切除腫瘤，目前已定期回診追蹤、服藥，病情多年來控制良好。

台南奇美醫學中心昨邀請陳先生現身分享，陳先生表示，當初身體外觀的改變並不明顯，連家人也沒發現，直到心悸送醫後才得知，原來感覺雙手手指、頸部稍微變粗、長腫瘤都是因罹患肢端肥大症導致，治療後，雖需長期服藥控制，但對生活影響不大，很感謝醫師救他一命。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁指出，肢端肥大症平均發病年齡約40歲，短時間內患者難以察覺、病識感低，平均延誤就診時間約5~7年，許多患者確診後，常已併發高血壓、糖尿病及心血管疾病等，若延遲就醫又未能適當治療，患者平均壽命恐比正常人少10~15年。

約9成患者 罹腦下垂體腫瘤

田凱仁表示，肢端肥大症無法根治，且約9成患者會罹患腦下垂體腫瘤，因此主要的治療方式以切除腫瘤後，服藥控制類胰島素生長因子濃度，而肢端肥大症最明顯的特徵，即額頭變寬高、鼻子和舌頭變大、手腳增大等，呼籲民眾若外觀有明顯變化及類似症狀時，應及早就醫治療。

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