牛奶、咖啡、茶不斷 胃幽門桿菌治不好

2019-09-06

記者蘇金鳳／台中報導

感染胃幽門桿菌，千萬不要常喝牛奶、茶、咖啡等飲品，以免藥物無法發揮療效！

胃酸持續分泌 殺菌頻頻失敗

55歲的魏媽媽因胃潰瘍就醫，透過胃鏡檢查，發現她感染了胃幽門桿菌，在醫學中心接受過3次殺菌治療，但都宣告失敗。經醫師詢問其日常飲食後，才發現原來她每天牛奶、咖啡和茶不離手，導致胃酸持續分泌、提高胃酸濃度，反而抵銷胃幽門桿菌藥物療效，不利於潰瘍癒合，導致殺菌過程頻頻失敗，戒除前述飲品後，總算一舉殺菌成功。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙表示，胃幽門桿菌是許多上消化道疾病的共同致病原因，如胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等。

根據衛福部統計，台灣感染胃幽門桿菌的人口超過千萬人，多經由共餐、接吻、吃生食、口腔清潔不足、吃刺激性食物等原因感染，經醫師評估後，若屬於胃幽門桿菌高危險族群的患者，應積極接受治療，根除胃幽門桿菌，才可降低罹患前述疾病的風險。

張家熙指出，通常接受質子幫浦抑制劑、克拉黴素、安莫西林的藥物組合的三合一療法的成功率高達9成，但胃幽門桿菌極具傳染性，且十分頑強，仍有部分民眾第1次治療失敗後，還需接受後續治療。

治療失敗的原因很多，包括幽門螺旋桿菌對抗生素產生抗藥性、患者對藥物過敏、不規則服藥、吸菸等。

張家熙建議，當民眾出現輕微上腹脹痛、灼熱感、打嗝、噁心、胃痛、排出黑色或帶血糞便時，可能是胃部出現問題，應就醫檢查。

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