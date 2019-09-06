副市長陳淑慧上任 嘉市民：不熟悉

2019-09-06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府昨舉行副市長陳淑慧佈達就職典禮，六十二歲的國民黨前立委陳淑慧，市長黃敏惠稱讚她有教育、科技專業，曾任立法院國民黨團副書記長，具溝通協調能力，期許她注入新能量，幫助嘉市與中央部會有更多連結。

黃敏惠稱讚具教育、科技專業

黃敏惠昨主持陳淑慧佈達，前總統府資政、藍營大老黃正雄、前立委潘維剛、前副市長李錫津及國民黨嘉市黨部主委蔡明顯等人出席。

陳淑慧出任副市長消息日前曝光後，有民眾、民代指對陳「不熟悉」，黃敏惠致詞表示，陳淑慧雖來自台南市，但雲嘉南地區是共同生活圈，嘉義市要發展，不應只著眼市區幅員，要放眼台南等其他縣市，匯集更多力量、把事情做好；陳淑慧加入市府團隊一起拚經濟，希望借助她結合內部共識與外部能量、凝聚中央與地方，打造嘉市成為「台灣西部新都心」。

民進黨市議員蔡文旭表示，嘉市教育的品質、口碑不錯，雖推動智慧科技城市，但嘉市無科學園區，陳的教育、科技背景發揮有限，然而嘉市商業規模小、就業機會少，需要行銷、促進觀光的能力，新副市長應思考「能幫嘉義市什麼？」；民進黨市議員王美惠則說，陳淑慧對嘉市不熟悉，是否有助市政還待觀察。

國民黨市議員傅大偉期待新副市長盡快熟悉嘉義，分擔市長重擔、協助市政，為市府團隊加分。

陳淑慧表示，台南市是嘉義的鄰居，跟黃市長在公務、私交上都有很多認識，她認為自己專長能符合、契合市長執行目標，進市府後會運用所學及經歷，全力以赴。

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