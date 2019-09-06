農業缺工好幫手 大埤無人機噴藥

2019-09-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大埤稻作面積居全縣之冠，鄉內人口老化、農業缺工嚴重，大埤鄉公所昨天舉辦無人機噴藥示範講習會，鄉長林森寳希望透過科技應用降低農村缺工衝擊，吸引青農返鄉。

大埤稻作面積 雲林之冠

大埤鄉公所統計，大埤全鄉一、二期作種植面積達五千五百公頃，高居全縣廿鄉鎮市之首，近幾年人口外移、少子化，農村人口老化、缺工等問題嚴重，林森寳表示，每次走到田間，都可看到八十歲以上長輩駝背做農務，心中很不捨，長輩也無奈說，「老ㄟ不做，誰要做？」

超過70歲老農 比例很高

林森寳指出，大埤七、八十歲以上老農比例高，插秧、耕田、收割已百分百機械化，施肥、噴藥仍需人力，噴藥以前用背負式噴灑，費時又費力，農藥中毒意外頻傳，後來代噴團隊以動力噴藥器噴灑，但一組約四人，且長長管線重覆使用易發生病菌交叉感染，人還是有中毒風險。

大埤鄉公所首次舉辦無人機噴藥示範觀摩，吸引許多老農參加，對無人機噴藥的接受度反應不同，支持者認為速度快、不怕交叉感染，不認同者質疑噴灑不均勻成效不佳，且擔心藥劑濃度計算錯誤。

示範的業者說，經過人工、無人機噴藥對照，發現無人機效果佳，且農藥用量比人工少，目前除水稻，玉米、大蒜、花生、茶樹以無人機噴藥效果都獲農民認同。

科技農業 鼓勵青農回鄉

林森寳表示，代噴團隊每分地工資不含農藥錢二百元左右，一公頃約需一至二小時，無人機每分地不含農藥收費也是二百元左右，但一甲地只需廿分鐘即可完成，快速又省力，更重要是的人不用接觸到農藥，安全性大幅提高。

林森寳強調，科技農業是未來趨勢，縣內已有青農及企業看好無人機噴藥潛力投資，實際操作，公所辦理示範觀摩會除讓農民認識科技農業，透過科技運用改善農村缺工問題，更鼓勵青農回鄉投入，帶動地方創生。

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