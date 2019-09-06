新北爆校園207人 疑集體食物中毒

2019-09-06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市爆發學校師生疑似集體食物中毒！三所國小、高中師生三日吃完營養午餐後，陸續出現腸胃不適症狀，至昨天共有二○七人不適，其中十二人就醫。經查三校午餐來自同一家團膳廠商，該業者供應全市三十所學校，衛生局已要求團膳業者停業，但全案事隔三天才爆發，家長質疑校方刻意隱瞞。

新北教育局長張明文表示，九月四日及五日分別接獲介壽、文德國小及錦和高中通報學生疑似食品中毒案件，學生從三日晚間起至四日凌晨，出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。據統計，介壽國小有一四八名、文德國小二十二名、錦和高中三十七名師生，總計二○七人不適；目前有兩人請假，其他學生已正常上課。

3校均為同家廠商 衛局要求停業

衛生局追查發現，供應三間學校營養午餐的業者為新北市「全盛美食有限公司」，衛生局於九月四日命業者暫停作業，並採集檢體送驗，若檢驗結果為食品中毒，可依違反食品安全衛生管理法處以六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

隔天還吃同家 家長質疑校方隱瞞

不過，有家長質疑，學生三日吃完營養午餐就出現腹痛、腹瀉等症狀，但校方未積極向家長及師生說明事發原因與處理狀況，企圖隱匿，四日還讓學生繼續吃這家疑似有問題的營養午餐，危機處理慢半拍，罔顧學生安全。

教育局長：依ＳＯＰ流程通報處理

張明文解釋，事發後依ＳＯＰ流程通報處理，食安事件是家長關心的議題，對於資訊未充分揭露，將進行內部檢討。昨中午「全盛美食有限公司」已全面停止供餐，改由其他合約廠商供應。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，調查發現，三所學校供應的共同食材為滷雞腿和竹筍鮮菇，檢體將於十天至兩週後出爐；經查業者有地板不潔等多項環境衛生不佳，已要求改善，待複查通過及檢驗報告確認沒問題，才會恢復營業。

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