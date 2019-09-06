「金夜太美」 新北黃金博物館今點燈

2019-09-06

〔記者林欣漢、賴筱桐、邱書昱、翁聿煌／新北報導〕中秋連續假期，新北市有多項熱鬧活動，其中黃金博物館今、明兩天及十三至十五日中秋連假，推出「金夜太美」系列活動，下午五點至晚上九點半為建物點燈，營造璀璨氛圍；十三層遺址礦場將在十三日中秋節當天晚上七點點亮，重現昔日黃金風貌。

十三層遺址礦場 中秋節也點亮

十三層遺址礦場目前由台電公司承接管理，台電表示，將結合國際光雕藝術大師周鍊、藝術家何采柔、優人神鼓等，在今年中秋節以不同亮度的琥珀色柔和燈光，點亮十三層遺址，讓遺址如同戶外美術館。

黃博館首次開放夜間戶外體驗

黃金博物館館長洪嘉駿表示，博物館在日治時期便是整個水金九礦山發展的核心區，除了礦廠，還包含俱樂部、郵局、游泳池、警察局，是社區居民娛樂、飲食、社交、休閒的重要區域，這次活動要帶領民眾感受那個金光閃耀的年代。

洪嘉駿說，這次的「金夜太美」系列活動，是黃金博物館開館十五年來，首次開放夜間戶外體驗，嘗試為博物館建築點燈。同時也安排金工飾品、插畫等文創以及金瓜米粉、手作甜點等美食攤。其中，最特別的是「奇幻礦物甘味舖」，以金瓜石採礦背景為發想，用洋菜製成礦石外觀的甜點及糖果，像真的寶石美味。

烏來覽勝大橋 13日光雕水霧秀

新北市政府將於烏來舉辦「中秋覽月光雕水霧暨覽勝大橋通車典禮」，十三日中秋節晚間六點三十分在覽勝大橋舉辦聯歡活動，除了有精采表演，新完工的覽勝大橋將搭配五光十色的光雕水霧秀，照亮烏來夜空。

土城區公所將於九月七日下午六點五十分，於新北高工舉辦「中秋在土城」活動，邀請蘋果劇團演出融入中秋元素的戲劇《龍宮奇緣》，除了輕鬆有趣的戲劇外，還有有獎徵答及造型大球互動，活動免費入場。

永和區七日在永和仁愛公園舉辦音樂晚會，當天下午有應景的「釣柚子比賽」、「剝柚子比賽」、「創意彩繪柚子」、「手作中秋提袋」及摸彩活動。

黃金博物館推出「金夜太美」系列活動，是開館十五年來，首次開放夜間戶外體驗。（黃金博物館提供）

黃金博物館「金夜太美」系列活動，展售以金瓜石採礦背景為發想，使用洋菜製成礦石風的甜點及糖果，很有特色。（黃金博物館提供）

黃金博物館「金夜太美」系列活動，用光影為建物營造獨特氛圍。（黃金博物館提供）

黃金博物館「金夜太美」系列活動，邀請Big Apple搖擺舞團及Live Band。（黃金博物館提供）

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