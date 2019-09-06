高雄老舊透天厝建蔽率擬放寬 九萬棟受惠

2019-09-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕為鼓勵基地面積較小的老舊透天厝翻新改建，高雄市政府啟動「建蔽率」通盤檢討，針對基地面積在九十平方公尺以下的透天厝，建蔽率擬提高到六十％ ，粗估九萬一千棟受惠改建放寬條件。

基地90平方公尺以下 提高到60%

都發局說明，高雄透天厝多，隨時間逐漸老舊，影響居住品質與城市景觀。為鼓勵此類老屋改建翻新，遂啟動建蔽率專案通盤檢討。

都發局長林裕益表示，根據統計高雄近八十％建物是透天厝，原都市計畫住宅區建蔽率在一九九三年後，因配合全面實施容積率，將住宅區依臨路寬度，細分為住一到住五，並將建蔽率區分為四十％、五十％及六十％等三級。

林裕益指出，小基地在現行法定建蔽率規範下的建築面積，多難以滿足透天厝一樓客廳、廚房、梯間及廁所的基本需求，也影響屋主改建意願，都發局啟動專案檢討，研議小基地建蔽率給予適度放寬。

都發局都市規劃科長唐一凡說明，經彙整廿七萬餘筆建照及使照，分析不同建築情境、基本可居住空間需求後，歸納出小基地面積在九十平方公尺以下者，屬住一且建蔽率為四十％、住二至住四且建蔽率為五十％，經分析研究結果，若將建蔽率提高至六十％，可滿足基本居住需求，並能兼顧周邊環境品質。

通檢草案公展中 最快年底實施

都市規劃科指出建蔽率提升後，原高雄市都市計畫住宅區內（住四以下），估計約有七十三％小基地、共約九萬一千餘戶能適用受惠。建蔽率專案通盤檢討草案目前正辦理公開展覽中，若一切順利，預估新規範最快年底可實施。

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