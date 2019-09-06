《桃園》給身心障者釣竿 南門公園庇護商店開幕

2019-09-06

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府勞動局輔導財團法人喜憨兒社會福利基金會設立的「桃園南門公園庇護商店」昨天開幕，市長鄭文燦出席開幕暨揭牌典禮時表示，這是桃市第八家庇護工場，十一月將再添第九家，市府也計畫在四處社會住宅落成後，都在一樓設置庇護工場，提供身心障礙者更多就業機會。

鄭文燦來打氣 「11月再添第9家」

鄭文燦表示，桃園領有身心障礙手冊人口約八萬四千餘人，具有潛在就業能力的身心障礙者約有一萬九千餘人，相當於每四名身心障礙者，就有一人適合以多元就業方式投入職場，市府勞動局也逐年編列預算，同時爭取公有基地輔導設立庇護工場，協助身心障礙朋友就業，也希望市民朋友能發揮愛心，為各庇護工場加油打氣。

勞動局指出，今年編列超過千萬元預算，支持庇護工場營運及產品推廣，另輔導晨揚國際公司在八德設置專業洗滌服務的庇護工場，若順利取得設立許可，十一月可開始營運。另外，市府也規劃在興建中的勞教大樓、社會住宅中路二號、八德一、二號及蘆竹二號等處成立庇護工場。

4社會住宅一樓將設置庇護工場

獲國家卓越建設獎的「南門公園」，位於桃園區中山路、三民路三段交叉口，原為桃園高中女生部，搬遷後由桃園區公所規劃為清潔隊使用，市府活化這處公有土地興建公園、地下三層停車場以及「南門里、南華里、西門里、西湖里」聯合市民活動中心；其中桃園高中時代留下的校長宿舍，經修復後再利用，設置「桃園南門公園庇護商店」，成為公園中的特色建築。

至10月底消費滿百 送百元抵用券

南門公園庇護商店聘請六名包含智能、多重障礙的身障員工，由就業服務員、店長與門市人員各一名協助，營業時間為週二至週日，每天上午十點至晚間七點，產品有烘焙類（西點蛋糕、手工餅乾、手作麵包）、飲品類（咖啡、特調茶飲）、輕食類（三明治、沙拉、鬆餅）、各式節慶禮品等。

市府表示，為歡慶開幕，即起至十月底，民眾凡至桃園南門公園庇護商店消費滿百元就送百元抵用券，呼籲市民以實際行動支持身障朋友安心就業。

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