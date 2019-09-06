颱風環流釀災 桃園市八德區同和、建國路口積淹水

2019-09-06

〔記者陳恩惠／桃園報導〕受到玲玲颱風外圍環流影響，氣象局昨天發布大雨特報，八德區昨天上午出現間歇性大雨，造成多處道路積、淹水，其中以同和、建國路口積水高達卅公分最為嚴重，八德警方一度在淹水路段進行交通管制，居民也上網在臉書貼文抱怨「逢雨必淹」；市府水務局表示，淹水原因是路面排水問題，已規劃在周邊公園設置雨水貯留設施，完工後即可改善。

社區雨水經側溝排放 無法宣洩

警方指出，昨上午巡邏員警雨中行經同和路及建國路口時，發現有積、淹水現象，隨著雨勢加大，積水深度達卅公分，四維派出所立刻在周邊擺放交通錐區隔，員警也冒著大雨進行交通疏導管制，以免有人車受困，並隨時通報淹水情況，所幸積水約在上午十一點逐漸退去。市府水務局表示，全市昨天僅該處淹水。

居民抱怨該路口每逢大雨必淹

當地翁姓居民昨氣憤地在臉書貼文說：「八德區大和里同和路和建國路口又淹水了，請路過民眾小心注意安全，也懇請桃園市政府及相關單位盡速幫我們民眾解決淹水之苦，不要每次一下大雨就飽受淹水的煩惱。」

市府：將設地下雨水貯留改善

水務局雨水下水道科長黃旭輝表示，同和、建國路口淹水問題，主要是因建國路南側大型社區的雨水，平常都經側溝排放，如果雨勢過大，側溝來不及排放，雨水一時無法宣洩而集中在路口、造成淹水，水務局已與當地里長、議員溝通說明，為改善當地易淹水情況，已規劃在鄰近的兩處公園空地，設置地下雨水貯留設施，預計年底完成設計，明年發包，完工後可改善淹水狀況。

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