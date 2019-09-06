桃園市地價調整分區說明會 9月17日起跑

2019-09-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市一○九年公告地價、公告現值將於明年元旦公布，市府地政局將於十七日至廿七日，分別於十三區召開「重新規定地價暨公告土地現值作業說明會」，就各區範圍內一般正常交易價格變動情形、重大公共建設等影響地價因素，對不動產交易價格影響情形，向民眾進行說明與意見交換。

針對交易價格、重大公共建設等 交換意見

地政局長陳錫禎表示，今年房地產景氣較去年雖有回溫，但扣除新開發區後，調漲空間並不大，基本上，公告地價、公告現值是否調整，還是看區位狀況而定；而新開發地區，如機場捷運A10、A22站及草漯重劃等區段徵收土地，土地從農地變成住商用地，公告地價、公告現值預期會大幅調升。

地政局：扣除新開發區 調漲空間不大

依平均地權條例規定，公告地價為二年調整一次、公告現值則每年調整，其中，公告地價於二○一八年調整，因此明年要再公告調整；受房地產景氣不佳影響，使得這兩年公告地價、公告現值都呈現下跌趨勢，其中二○一八年公告地價平均跌幅約四％；公告現值部分，二○一八年平均跌幅約二．四一％、今年跌幅也有一．○二％。

目前地價稅的課徵繳納，都是參考公告地價，以自用住宅為例，是地價（公告地價╳面積）的千分之二，而地價稅為累進稅率、最高可徵收地價的千分之五十五，因此公告地價調整幅度會直接影響地價稅額；公告現值部分，則會影響土地增值稅，因為土地「增值」是以土地買入時的公告現值與賣出時的公告現值差價來做比較。

陳錫禎表示，地政局自二○一七年起，已連續三年在十三區召開地價調整說明會，將地政機關有關地價調查程序、區段劃分原則等相關作業流程及最近一年地價動態進行說明，讓民眾瞭解政府訂定地價的作業情形，同時也可聽取民眾意見，將各方建議彙整處理做成報告，提送桃園市地價及標準地價評議委員會作為評議參考。

公告地價、現值 預定12月中定案

全市的公告地價、公告現值預定十二月中旬即可定案，明年元旦公布，地價及標準地價評議委員會從十月中旬開始，會陸續召開兩次會議審議地價。

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