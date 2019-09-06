伸港濱海路還沒通車 慘淪偷倒垃圾山

2019-09-06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣全興工業區對外聯絡道路的濱海路，正在進行改善工程，預計本月底完工通車；昨天卻有民眾發現道路遭偷倒大量棧板、裝潢廢材，還有可疑的爐渣，彷彿變成垃圾山，縣議員賴清美、陳秀寶都大呼「可惡」！

遭倒大量裝潢廢材 還有疑似爐渣

賴清美表示，濱海路尚未開通，但保留部分通道供農民進出，竟然遭不肖業者偷倒好多堆垃圾，其中以拆除裝潢廢材居多，還有來路不明的疑似爐渣，讓人很害怕。

賴清美說，濱海路沿線欠缺監視器，加上尚未開通，讓不肖業者偷倒更有恃無恐，從現場垃圾量來看，估計倒了好幾貨車，偷倒者顯然完全沒在怕，實在太可惡。

環局︰追查懲凶 先請三河局處理

彰化縣環保局長江培根表示，將派人前往了解，並追查偷倒垃圾的行為人，一旦查獲偷倒者，將會開罰並要求移除垃圾；在尚未追查到偷倒者前，由於偷倒地點是第三河川局管理的堤岸，將會要求進行後續處理。

彰化縣伸港鄉濱海路為大肚溪南岸堤岸道路，是全興工業區對外聯絡道，為紓解目前工業區內主要道路只有興工路的交通瓶頸，去年初開工，總長度為五．二公里，寬度加寬為十公尺，工程經費為一．六億元，起點為國道三號和美交流道匯入濱海路交叉路口，終點至台十七線與興工路交叉路口。

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