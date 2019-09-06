蓋新國姓驛站 老街將現俄式建築

2019-09-06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉福龜村的國姓驛站，九二一災後採用俄羅斯捐贈原木興建而成，木造建築使用近廿年已嚴重腐朽受損，國姓鄉公所計畫利用已完成徵收的國姓老街上千坪公有地，打造新國姓驛站，未來肩負旅遊服務及農特產品展售功能，新驛站也計畫採用俄羅斯建築風格，紀念這段台、俄情誼。

921災後俄羅斯捐原木 建國姓驛站

九二一大地震重創國姓鄉，為振興地方觀光產業，縣府利用俄羅斯捐贈的一批原木，在鄉內對外門戶福龜村台十四線中潭公路旁承租私有土地，興建福龜驛站（後更名國姓驛站），原木打造的歐式斜屋頂建築十分吸睛，成為國姓重要的旅遊服務中心與農特產展售據點。

使用近20年 木材腐朽受損2樓封閉

但台灣氣候高溫潮濕，原木建築水土不服，啟用近廿年來得經常保養維護，近幾年更因多處木材腐朽或蟲蛀，縣府雖有整修，但基於安全考量，二樓空間已經封閉，且驛站土地是私有地，未來建築達使用年限報廢，縣府須拆屋還地，勢必得另覓據點。

老街千餘坪公兒二用地 去年徵收

公所則選中國姓老街旁佔地一千二百多坪的「成功廣場」，當地原是都市計畫長期未徵收的公兒二用地，近幾年均做客庄十二大節慶「搶成功」活動的主場地，為能一勞永逸，公所去年以六千二百萬元完成徵收，要興建新國姓驛站，經費估計要一億八千萬元。

公所表示，今年度已向中央客委會爭取前期規劃費一百萬元，規劃案已經發包，新國姓驛站外觀計畫採圓頂、尖塔的俄羅斯建築特色，考量耐久性，將不採用原木建築，希望能在三年內完工啟用。

將採圓頂、尖塔建築 紀念台俄情誼

但有民眾擔心國姓老街上興建俄羅斯特色建築，是否會格格不入，公所指出，國姓驛站由俄羅斯捐贈原木建成，新驛站採俄羅斯建築形式，主要是飲水思源，紀念九二一災後台、俄情誼，相關規劃出爐後也會與地方詳細說明與溝通。

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