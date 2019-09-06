《花蓮》門諾前院長薄柔纜追思禮拜 獲頒總統褒揚令

2019-09-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一生最精華的歲月都留給花蓮，奉獻偏鄉醫療四十載的門諾醫院創院院長薄柔纜（Dr. Roland Peter Brown），上月十六日（美國時間）以九十四歲高齡，在美安息主懷，門諾醫院昨天舉辦薄柔纜醫師追思禮拜，並由總統府副秘書長施克和頒發總統「褒揚令」，感恩薄院長對台灣的付出。

上月16日在美安息主懷

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨天頒布褒揚令，褒揚令指出，門諾醫院美籍創院院長薄柔纜，澹泊謙沖，慈慧英卓，少年卒業芝加哥大學醫學院，二戰期間獲派來臺，參與山地巡迴醫療工作隊，開啟四十載異國行醫傳道歲月，草奠伊始，穿梭花東偏鄉義診，弘宣預防保健常識；置辦學童牛奶補給站、張設部落肺病療養院，奔波殫瘁、宿志弗遷，曾獲頒二等衛生專業獎章、第三屆醫療奉獻獎暨紫色大綬景星勳章等殊譽，應予明令褒揚。

總統府副秘書長代頒

總統褒揚令由總統府副秘書長施克和頒贈，門諾會醫療財團法人董事會翁昭仁代表薄院長受贈，門諾機構總執行長趙福厚說，承蒙總統府肯定薄院長頒贈褒揚令，美國家屬已知悉，並特別對總統府表達謝意；褒揚令將由門諾機構代表人員帶往美國，參加美國時間本月十四日上午十一點，在堪薩斯州「Bethel College Mennonite Church」教會舉行的追思禮拜時，與院長親友分享。

追思禮拜包括，門諾醫院同工、立委蕭美琴、縣長徐榛蔚等各界人士，由陳嘉勉牧師帶領眾人一起唱詩、禱告及讀經，播出一段薄院長生前珍貴的紀念影片，曾與薄院長共事過的蔡慶豐、廖基元及朱戈靖三位醫師也分享與院長的故事點滴。

趙福厚說，由於薄院長夫人及女兒陸續過世，他曾多次提議接薄院長回到熟悉的花蓮安養，但他堅決不肯，「因為他不願意給別人添麻煩」他說，薄院長今年四月十八日不慎跌倒傷及左臂、左腰，七月十六日血尿入院後就無法再以電子郵件聯繫上，不料八月十六日聽到院長過世消息，令人悲痛。

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