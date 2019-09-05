男童腸套疊 罕見小腸套小腸

2019-09-05

記者蔡宗憲／屏東報導

恆春半島醫療資源長期缺乏，近年在屏縣府爭取「醫中計畫（醫學中心醫師支援醫療資源不足地區計畫）」支援下，提升當地醫療品質。

恆春基督教醫院（簡稱恆基）上月底發現9歲的高小弟罹患罕見的「小腸套小腸的腸套疊」，經奇美醫院外科及院內會診手術，還發現小腸內有一個引發腸套疊的5公分腫瘤，除了切除約20公分的小腸重建外，也將腫瘤切片送至化驗，發現是瀰漫性Ｂ細胞淋巴癌，還需後續追蹤治療。

支援恆基的台南奇美醫院外科醫師盧致穎表示，腸套疊為「一段腸子包住另一段腸子的腸阻塞」，會導致腸子血液循環不良，嚴重併發症甚至會造成腸子壞死，若破裂可能造成嚴重的腹膜炎致死，但一般都是「大腸套小腸」，常出現在3歲以下孩童，病徵是嘔吐、血便、腹痛，只需復位即可緩解，這起「小腸套小腸」是當地首次出現，恆基檢查後不敢大意。

確診發現5公分腫瘤作怪

盧致穎說，高小弟與母親騎了兩個小時的機車，從牡丹東源村到恆基急診時，高小弟因疼痛哭泣，但卻沒有一般腹痛的「鼓脹」狀況，以腹部超音波及電腦斷層診斷是罕見「小腸套小腸的腸套疊」。家屬信任恆基醫療，切除約20公分的小腸並做重建，並發現5公分的瀰漫性Ｂ細胞淋巴癌，得以及早進行後續治療。

小兒腸胃科專長的恆基院長陳志成表示，高小弟的病況是他從醫20年首見，慶幸第一線牡丹衛生所及恆基急診、外科團隊都沒有以一般腹痛等閒視之，希望這起成功手術激勵偏鄉醫療人員更加緊密合作。

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