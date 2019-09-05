工作常忘東忘西 注意力缺失作怪

2019-09-05

記者黃美珠／竹縣報導

常恍神、發呆，整個人放空到不僅老闆交代的工作總是忘掉大半，或逾期無法完成，且常出錯，有時甚至嚴重到會引發人際紛爭，造成生活功能受影響嗎？如果前述答案都是「是」的人，要小心會不會是患上了簡稱「ADD」的「成人注意力缺失症」的問題了。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科主任王明鈺提醒，「成人注意力缺失症」是神經發展上的問題，名稱上雖冠了「成人」2字，但是12歲以前是否出現過「不專注、衝動、過動」的核心症狀，且病況持續至少6個月，在學校、家庭、工作等不同情境都有跨情境出現，且已經影響到正常生活的功能才算。

患者小時候 就易不專注

一名20幾歲的OL就醫時沮喪地說：「奇怪ㄟ！明明我很認真、很努力，卻還是常常出錯，沒辦法在時效內使命必達，總是在最後一分鐘才能完成工作！」因事情永遠做不完，卻又常挨長官、同事的罵，感覺非常氣餒。

王明鈺從問診中發現，這個OL小時候就很容易發呆、分心、粗心、忘東忘西，經排除可能是因癲癇、內分泌失調或憂鬱、躁鬱導致她專注力無法集中，最後確診她是罹患了「成人注意力缺失症」。

經給予中樞神經刺激劑，增加多巴胺活化患者大腦的前額葉後，僅僅一週時間，這名OL就已有效改善注意力不足的問題，工作也慢慢得心應手。

症狀易被忽視 延誤就醫

王明鈺說，根據臨床統計，兒童患有注意力缺失症的比率在台灣約為5%，大約一半患者到成人症狀仍持續，盛行率約為2.5%。

有兩種型患者很容易被忽視而延誤求醫，其一就像前述女病患，小時候因為比較乖，上課不吵不鬧，頂多被罵「愛發呆」、「常做白日夢」、「老忘東忘西」等，被認為長大就會變好；另一型就是天生比較聰明的人，就算專注力不好，但課業不受影響，這樣也很容易不被發現。但是他們長大後都會因注意力不集中而影響工作表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法