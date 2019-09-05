異位性皮膚炎 小兄妹癢到崩潰

2019-09-05

記者張軒哲／台中報導

小兄妹癢到崩潰！一對7歲與4歲的兄妹飽受「異位性皮膚炎」所苦，兩兄妹雙雙搔癢抓到體無完膚，妹妹甚至抓到腳底破皮、流血，無法行走。醫師透過「藥物治療」、「調整飲食」，以及「改善居家環境」三管齊下治療月餘，兄妹的症狀大幅改善。

掻癢抓不停 腳底流血無法走

台中慈濟醫院醫師余孟恭表示，這對兄妹都是從兩歲起出現皮膚症狀，起初只有臉部皮膚小面積泛紅，感覺癢就忍不住抓；4、5歲後，皮膚搔癢範圍愈來愈大，搔抓痕跡也愈來愈嚴重。家長帶他們看遍中、西醫，做過各種異位性皮膚炎的治療，也試過很多保濕乳液及減敏產品，效果都有限，經人介紹到余孟恭的門診。

余孟恭指出，異位性皮膚炎是慢性與反覆發作的皮膚搔癢發炎病症，發生原因與遺傳基因、環境誘發因子與個人免疫及體質有關。特別的是，小兄妹的父母都沒有異位性皮膚炎病史，這種情形並不常見，因此治療方向必須從環境與體質方面著手。

余孟恭發現，兩兄妹除手肘彎、膝蓋窩外，連肚子、背上、臉上與四肢，處處可見被抓破皮的病灶，皮膚粗糙甚至苔蘚化，周遭皮膚色素沉著或有疤痕化組織，罕見的是小妹妹才4歲，就已經出現嚴重皮膚症狀。

抽血檢測發現，小兄妹兩人免疫球蛋白Ｅ（簡稱IgE）都超過5000，引發異位性皮膚炎可能的過敏原達20多項。

藥物飲食環境 三管齊下治療

余孟恭表示，針對小兄妹病情，用藥方面依症狀使用免疫製劑、抗組織胺與類固醇製劑，改善過敏；飲食部份則衛教父母，避免讓孩子吃甜食、喝含糖飲料與油炸食物，多吃富含維生素Ｃ及微量元素鋅的綠色蔬菜跟水果。

此外，居家環境則須減少灰塵、勤換寢具，減少塵蟎曝露。

小兄妹在家長充分配合下，治療月餘，病情已明顯控制並呈現穩定，皮膚逐漸重現平滑正常狀態，尤其哥哥在皮膚改善後，食慾變好，體重、身高都有增加。

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