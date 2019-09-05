別再搶種 高麗菜「超種警示燈」亮了

2019-09-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農糧署八月開始進行高麗菜種植登記，才一個多月即發出「紫色」種苗超種警示燈號，統計全國登記面積共四五五．八○六三公頃，雲林縣就達三二一．五一八七公頃，約佔七成，地方農會建議除辦登記，更應輔導栽種其他雜糧作物，否則年底高麗菜崩盤幾可預見。

全國登記455公頃 雲林佔7成

農委會為避免高麗菜「菜賤傷農」，今年二月推出高麗菜登記保障收入制，今年八月起再推高麗菜種植登記，至明年二月截止，未料近月來隨著豪雨、颱風不斷，高麗菜價格節節高漲，每顆飆破百元，吸引農民搶種，登記也相當熱烈，不過才一個多月，就已出現「超種」警示。

基層農會呼籲 輔導雜糧轉作

土庫農會總幹事黃萬聰指出，高麗菜是菜王，又是容易被盤商操控價格的大宗蔬菜，碰到高麗菜價下跌時，受政治力影響就全面收購，造成農民觀望，希望農委會能全面檢討，落實易漲跌農作登記制度，而且要嚴格執行，並加強輔導雜糧轉作，讓農民有利可圖，避免一窩蜂搶種高麗菜。

雲縣府農業處副處長陳炳坊指出，全國高麗菜年平均種植面積約九千公頃，雲林約一千八百公頃，產量居全國之冠。

根據農糧署統計，截至昨天，全國高麗菜種植登記面積四五五．八○六三公頃，其中雲林登記面積達三二一．五一八七公頃，若依此計算，至明年二月底截止登記，光雲林縣恐超過二千五百公頃，雲林縣府呼籲農民不要再搶種高麗菜了。

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