「馬稠後」後期開發 主攻長照醫療產業

2019-09-05

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府針對馬稠後產業園區後期開發，已與地主台糖公司達成共識，台糖董事會於八月廿九日同意開發，縣府配合長照政策，將規劃「智慧健康照護科技園區」，引進輔具製造、醫療器材、生物科技、藥品、老人食衣住行等製造業進駐。

明年2月辦理售地及招商

馬稠後產業園區後期面積三百四十三‧七八公頃，可供生產用地兩百一十二‧四二公頃，其中九十公頃規劃「智慧健康照護科技園區」，帶動南台灣長照科技產業發展；縣長翁章梁指出，明年二月辦理土地出售及招商作業，二○二四年十月完成開發及廠商進駐投產，預計有八百億元產值，創造兩萬個就業機會。

估產值800億 2萬工作機會

另外，馬稠後產業園區一期已陸續建廠投產，有廿七家廠商進駐，全球醫療電燒刀第一把交椅大瓏企業一期園區新廠昨天啟用，預估年產值逾兩億元，三年內將引進兩百八十位高階技術人員，增加嘉義在地就業機會及稅收。

醫療電燒刀大廠 大瓏新廠啟用

大瓏董事長劉惠珍表示，當年到美國創業，為留根決定返台設廠，嘉義廠斥資廿三億元，打造一‧三萬坪生產基地，可望帶動產業鏈；大瓏主力產品醫療手術用電燒刀，全球年需求約三千六百萬支，大瓏供應一千萬支，市占率世界第一。

翁章梁說，大瓏為馬稠後園區首間取得工廠登記的廠商，食品大廠大成長城企業廠房也於三日上樑，縣府將協助廠商申請建照、使用執照與工廠登記，形成產業聚落，帶動周邊發展與商機。

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