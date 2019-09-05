雲林離岸風電 施工期間船筏補償談不攏

2019-09-05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林離岸風場預定明年三月動工，開發商德商wpd達德能源集團昨與在地漁民就施工期間漁、膠筏補償事宜再度協調，漁民主張提撥總開發金額百分之一（約九億）做為補償金，與達德原提出一億元相差距大，無共識。

開發商擬補償1億 漁民主張9億

雲林離岸風場預計裝置八十座風力發電機組，總發電量六百四十MW（百萬瓦），每年約可發電廿一億度，由德商wpd達德能源集團開發，投資額約九百六十億元，昨天針對施工期間縣內一千一百多艘漁船筏及膠筏補償金協調，總金額約一億元。

雲林縣漁船筏權益促進協會理事長吳昭學表示，一千一百多艘船筏中有養蚵的、也有捕魚的，齊頭式補償不公平，且換算下來，每艘船筏僅補償約十萬元，看不出開發商誠意，他們認為應提撥開發經費百分之一、九億多元比較合理。

漁民林明珠說，風場預定基地的四湖海域，是漁民稱為「鯧魚堀」的作業漁場，是捕捉白鯧、竹吾魚等高經濟魚類海域，每趟出海作業可捕獲數十萬甚至上百萬漁穫，實在難以接受達德提出的補償金。

林明珠指出，離岸風場會不會影響海域環境生態，造成他們失去傳統作業漁場，等於強迫漁民離漁，失去維生職場，相關的補償及開發應該更慎重討論。

開發商：影響作業補償非買斷船筏

達德公司人員指出，一億多元補償金只是計畫，並未定案，將會持續溝通協調，而根據公司開發風場經驗，對海域生態與漁民作業影響相當小，雲林風場距離岸邊八公里，且每座發電機組距離近八百公尺，對漁業影響更小，漁民不用憂心，況且補償金是施工期間對漁民作業影響的補償，並不是要買斷船筏，更不是要漁民放棄漁業。

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