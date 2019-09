2019-09-05

〔記者賴筱桐/新北報導〕被視為國內外舞蹈界年度盛事的「舞躍大地舞蹈創作比賽」,昨晚在新北市舉行頒獎典禮,今年共有一二一件作品參賽,經過激烈競爭,選出三十組團隊入圍,金牌獎由編舞者莊博翔的「We are not human at all」(我們不再是人類)獲得,他希望藉由創作提醒人們珍惜人類所擁有的溫度。

頒獎典禮邀請二○一八年與二○一三年「舞躍大地」得獎作品上台表演,包括許瑋博的「旅行」與蔡博丞的「撫」;莊博翔曾在「舞躍大地」獲得優選,今年榮獲金牌獎。

此外,銀牌獎是吳鎮江的「Bitter Moon」,銅牌獎是溫其偉的「二頭,姬」;優選作品五件包括「Unseen 」、「途」、「木蘭」、「What’s Female」與「典藏,沉浸片刻的影像」。

「二○一九舞躍大地舞蹈創作比賽」昨天舉行頒獎典禮,主辦單位邀請歷年優秀的得獎者演出作品。(記者賴筱桐攝)

「二○一九舞躍大地舞蹈創作比賽」昨天舉行頒獎典禮,編舞者莊博翔(右五)創作的「We are not human at all」獲金牌獎。(記者賴筱桐攝)

