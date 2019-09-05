捷運汐民線 侯友宜爭取提早1年動工

2019-09-05

〔記者賴筱桐、盧賢秀、林家宇／綜合報導〕新北市汐止區人口愈來愈多，目前已有二十萬二千多人，交通壅塞是當地民眾的夢魘，捷運汐止民生線「卡關」已久，新北市長侯友宜昨天抱怨說，中央只看到基隆要蓋輕軌，卻忽略汐止的交通需求，基隆輕軌無法解決汐止的交通問題，新北市希望南港到汐止端先做，爭取提早一年動工。

林右昌：基隆輕軌 可改善汐止交通

對此，基隆市長林右昌表示，基隆輕軌和捷運汐止民生線並不衝突，行政院長蘇貞昌當過台北縣長，非常了解汐止民眾的需求，中央不會厚此薄彼，趕快按照計畫期程推動基隆輕軌，對北北基三市絕對是好事，對基隆和汐止的交通改善和產業發展都有幫助。

北市捷運局：提前動工 由中央決定

台北市捷運工程局長張澤雄指出，雙北的目標一致，都希望汐止民生線趕快興建，但能否提前動工的決定權在中央政府，路線要經過行政院核定，才能編列預算施工，目前仍在二階環評階段，預計十月中旬提報給環保署。

侯怨中央只看到基隆輕軌 忽略汐止

侯友宜昨天在市政會議表示，中央以及台鐵推動鐵路捷運化，但中央只看到基隆輕軌，卻忽略了汐止區，基隆輕軌無法解決汐止的交通壅塞，汐止民生線由新北市與台北市共同努力，雙北合作沒問題，因涉及第二階段環評，台北市必須將環評報告書送到環保署審查，台北市也希望加速通過，讓汐止民生線早日動工。

他說，由於工程複雜，新北市希望沒有爭議的路段先做，在汐止到南港的這一段先施工，新北市已和台北市溝通過，只要環評與綜合規劃報告核定後就可施作，原本預計二○二三年動工，他希望雙北捷運局並肩作戰，力拚提早一年開工。

新北市希望南港到汐止端先做

新北市捷運工程局長李政安指出，中央要求在二階環評通過後才能核定綜合規劃報告，市府爭取兩者並行審查，縮短開發時程，汐止到南港端先做，指的是第一階段列為優先推動的SB10到SB15站，路線從國道一號、康寧路口南港展覽館一帶到汐止區公所，途經吉林街西側、新社后橋北側、台鐵樟樹灣站北側及台鐵汐科北站附近，可有效紓解汐止交通問題。

交通局長鍾鳴時表示，解決汐止區的交通壅塞，已有五項交通改善工程定案，包括康寧街增設國道一號南下入口匝道、吉林街拓寬、大同路智慧交通系統、大同路新台五路改善規劃、同興路延伸穿越至明峰街新闢工程等。

對於侯友宜主張「汐止到南港端先施工」，張澤雄表示，施工上可以分期興建，機廠位在汐止，本來就會從新北市開始施工，但一定要汐止民生線「整條路線一次核定」，才能確保系統一致，否則會重蹈文湖線的覆轍，而且必需做到站內轉乘，交通改善效益才會明顯。

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