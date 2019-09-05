3小時雨量逾百毫米 高雄10多處淹水

2019-09-05

〔記者陳文嬋、洪定宏、黃旭磊／高雄報導〕高市昨下起豪大雨，三小時最大累積雨量一○七．五毫米，造成市區十多處積淹水，台八十八線發生曳引車與大貨車車禍，造成一人受傷送醫、五車受損，交通受阻四小時，才恢復正常通行。

三民、新興和前鎮等區最高

高市昨受颱風外圍環流影響，清晨突然下起豪大雨，時雨量最大是前鎮區七十四．五毫米，三小時累積雨量最大是三民區一○七．五毫米，其次為新興區一○三．五毫米，前鎮、左營、鼓山三區則逼近一百毫米。

這波豪大雨造成市區十多處積淹水，包括鳳山區維新陸橋下停車場，前鎮區中華五路、金福路，新興區五福、中山路口，鼓山區中華一路、馬卡道路，水深大約三十公分，正值上班時段，交通打結。

值得一提的是，宋姓女子開車行經前金區五福三路，水利局污水人孔蓋突然被豪雨沖開，造成她的右車輪不慎陷入，一度飽受驚嚇，所幸沒有受傷，水利局派員到場致歉，協助宋女處理完成。

台88線車禍 5車受損1人傷

此外，台八十八線鳳山交流道前方三百公尺，昨近中午發生曳引車與大貨車車禍，警方表示，曳引車因天雨路滑，失控打滑衝撞分隔島，造成東向內線車道有散落石塊，波及三部自小客車行經受損，曳引車吳姓司機也受傷送醫，所幸沒有生命危險。

預估這波降雨 下到週日

有民眾於臉書PO文，他從前鎮捷運站涉水，走到前鎮高中附近，一度水淹腳踝，過去從來沒有這樣，請市長韓國瑜加油，水利局允諾檢討改善，預估這波降雨會下到週日，呼籲民眾不要掉以輕心。

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