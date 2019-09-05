桃園市民活動中心 將可上網租借

2019-09-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市屬民政局主管的里集會所共有一一○所、社會局主管社區活動中心則有三二○處，針對名稱各異容易混淆及區公所人力不足，委託代管場地衍生租借困難等問題，副市長游建華昨在市政會議聽取民政局「里集會所與社區活動中心整合規劃與推動概況」專題報告後表示，市府將從十月一日起統一里集會所、社區活動中心名稱為「市民活動中心」，並規劃電子網路租借系統，除簡化申請程序外，也讓活動中心使用資訊更透明公開，目前租借系統程式已完成，測試無誤後即可提供民眾使用。

民政局長湯蕙禎表示，由民政局興建的稱為里集會所，並委託里辦公處管理，至於社區活動中心則是社會局興建，委託社區發展協會管理，分屬社政、民政系統，未來整合後統稱市民活動中心，但原來的管理單位不變；目前規劃分二階段上線開放市民租借預約申請，各區公所也已完成活動中心基本資料登錄，第一階段會先針對「建物結構安全且代管人同意配合」的市民活動中心開放網路租借，其他則逐一檢討後再上線。

至於「電子網路租借系統」是由民政局委託市府資訊科技局開發，將租借使用訊息透明化、申請程序簡化，可解決各區公所場地管理人力不足問題，並可在網路上公開租借時段、交通方式及場地等訊息，方便外界了解。

湯蕙禎也提到，自二○一七年起落成的里集會所，已統一名稱為市民活動中心；為節省公帑及尊重原興建者，里集會所、社區活動中心原本的題字落款，將在整修立面時才會更新，整修前則統一於門口繫掛「桃園市╳╳區╳╳市民活動中心」金屬銜牌。

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