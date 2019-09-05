經費41億 桃園會展中心啟動招標

2019-09-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕經濟部選定桃園、台中興建大型會展中心，其中桃園會展中心位於機場捷運A19站旁，基地規模約二．八七公頃，興建經費約四十一億元，經濟部已委託桃園市政府興建，市府新建工程處昨天在桃園區晶悅飯店舉行統包工程招標說明會，吸引不少廠商前往聆聽。

位於機場捷運A19站旁

市長鄭文燦致詞表示，市府在機場捷運A19站旁設置會展中心，中心旁的國際觀光旅館招標作業也同時啟動，另附近有桃園國際棒球場、華泰名品城、「亞洲．矽谷」創新園區、市立美術館、日本八景島水族館、桃園流行音樂劇場、原住民族文創中心等大型建設，隨著會展中心興建，將成為桃園產業聚落的國際行銷平台。

中央出資 市府代辦興建

鄭文燦表示，桃園會展中心由經濟部出資，桃園市政府代辦興建，基地規模約二．八七公頃，總樓地板面積七萬六一二○平方公尺，為地上四層、地下兩層建物，定位將以會議為主、展覽為輔，工程採購案採「最有利標」決標，履約期程採分段里程碑，第一階段卅五個月（日曆天），預計二○二二年十月底優先完成展覽棟，第二階段四十一個月，預計二○二三年五月底完成會議棟及全案完成，未來會透過一定條件的資格審查，以序位法評選出第一名優秀廠商。

鄭文燦表示，為吸引優秀廠商投標，本案投標第一名獲優先議約權不另給付獎勵金，第二名八十萬元獎勵金，第三名五十萬元獎勵金，第四名卅萬元獎勵金。

桃園會展中心將規劃九間會議室及一間多功能集會空間，最大可容納二千人，展覽館規劃六百個攤位空間，大型活動可容納六千人，適合舉辦演唱會、集會、體育賽事等大型活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法